Wetter Regenmantel statt Badehose Von dpa | 07.08.2023, 16:30 Uhr

Im Meer abkühlen, nach coolen Muscheln suchen oder eine Sandburg bauen: So wünschen sich viele den Sommerurlaub an der Ostsee. Doch in diesem Jahr macht das Wetter oft nicht mit. So liefen statt in Badezeug am Montag viele Leute mit Regenjacke am Strand entlang.