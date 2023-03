Ein Vertreter der Behörden sagte: „Die Überschwemmungen sind teilweise schwerer, als jemals zuvor aufgezeichnet wurde.“ Manche Flüsse sind so voller Wasser wie nie.



Die betroffene Gegend wird teilweise auch Outback genannt. Das ist Englisch und bedeutet wörtlich übersetzt draußen und hinten. Es beschreibt in der Regel eine Art Wildnis in Australien, in der nur wenige Menschen leben.



Doch auch hier gibt es kleinere Ortschaften. Die Behörden rieten den Menschen dort: Sie sollten sich darauf vorbereiten, vielleicht sicherheitshalber ihre Häuser zu verlassen.