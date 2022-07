Zahlreiche wichtige Politikerinnen und Politiker sprachen bei einem Treffen darüber, wie der Ukraine nach dem Krieg geholfen werden kann. Foto: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa FOTO: Alessandro Della Valle up-down up-down Ukraine Reden über die Zeit nach dem Krieg Von dpa | 04.07.2022, 15:24 Uhr

Noch ist Krieg im Land Ukraine. Trotzdem denken Politikerinnen und Politiker sowie andere Fachleute darüber nach, wie es nach dem Krieg weitergehen könnte. Und was das Land jetzt schon braucht. Um darüber zu sprechen, trafen sich am Montag viele Menschen aus aller Welt im Land Schweiz. Dort wollte auch die Regierung der Ukraine erklären, was sie wirklich benötigt.