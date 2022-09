Kanzler Olaf Scholz Foto: Jason Decrow/AP/dpa up-down up-down Vereinte Nationen Rede vor Ländern der ganzen Welt Von dpa | 21.09.2022, 14:49 Uhr

Der deutsche Bundeskanzler hat eine Rede gehalten, bei der ihm die ganze Welt zuhören konnte. Denn er sprach in der Nacht zu Mittwoch in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, kurz UN. Die UN sind ein Zusammenschluss fast aller Länder der Welt. Zur Generalversammlung schicken sie ihre Vertreter einmal im Jahr in der Stadt New York. Dann halten diese Politikerinnen und Politiker Reden über die großen Probleme der Welt und sagen dabei, welche Meinung ihre Länder jeweils dazu haben.