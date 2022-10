Damit ist nicht die tägliche Politik gemeint, denn dafür ist die Regierung zuständig. Es geht eher um Ideen zum Zustand und der Zukunft unseres Landes.

Der jetzige Bundespräsident heißt Frank-Walter Steinmeier. In seiner Rede am Freitag sprach er über schwierige Themen wie den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Er meinte: „Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu.“ Der Bundespräsident sagte aber auch, Deutschland habe eine Menge Kraft. Die helfe jetzt in schwierigen Zeiten.

Doch Frank-Walter Steinmeier meinte auch, es fehlt etwas: Deutschland müsse bereit sein für Konflikte, und es müsse mit Kritik etwa aus anderen Ländern rechnen. Er forderte, dass sich mehr Menschen für die Gemeinschaft einsetzen sollten.