Die Leipziger bejubeln einen der acht Treffer. Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down DFB-Pokal im Fußball RB Leipzig: Mit acht Toren in die zweite Runde Von dpa | 31.08.2022, 15:23 Uhr

Wer so viele super Stürmer hat, braucht sich um Tore keine Sorgen zu machen. Am Dienstagabend gelangen den Fußballern von RB Leipzig acht Treffer in einem Spiel.