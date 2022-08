Ein Amt, das solche Zahlen erfasst, hat die Daten am Montag bekannt gegeben. Die Fachleute fanden auch heraus: Söhne wohnen meist länger zu Hause als Töchter.

Im Vergleich mit anderen Ländern in Europa ziehen die jungen Leute in Deutschland früh aus. Am jüngsten sind die Schweden, wenn sie das Elternhaus verlassen. Dort zieht man im Schnitt mit 19 Jahren aus. In Portugal lassen sich die Menschen mit dem Auszug am längsten Zeit. Hier liegt der Schnitt bei rund 34 Jahren.