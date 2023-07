Dann folgen der massive Tank und auch die Raumfähre selbst, die mit einem Kran darauf gesetzt wird. Am Ende ist alles so hoch wie etwa ein 20-stöckiges Gebäude. Die Raumfähre wird dann so in der Stadt Los Angeles stehen, als könnte sie jeden Moment starten und ins All fliegen.



Die Raumfähre fürs Museum ist das Space Shuttle mit Namen Endeavour. Es flog zuletzt vor zwölf Jahren ins Weltall. Das Besondere am Space Shuttle war: Die Teile konnten mehrfach wieder verwendet werden. Die Triebwerke etwa wurden nach dem Start aus dem Meer gefischt und dann für den nächsten Start vorbereitet.