Tiger Raum für Raubkatzen Von dpa | 29.09.2022, 14:43 Uhr

In Deutschland kann man sie nur in Zoos sehen. Und auch in den Ländern, in denen sie in freier Wildbahn leben, gibt es nicht mehr viele von ihnen. Es geht um eine große Raubkatze, den Tiger.