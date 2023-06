Europa-Park Foto: ---/xcitepress/dpa up-down up-down Brand im Europa-Park Rauchwolken über der Diamanten-Welt Von dpa | 20.06.2023, 15:15 Uhr

Mit Achterbahnen herum sausen und in Wasserbahnen nass werden: Das erleben jeden Tag Tausende Menschen im Europapark Rust. Am Montag aber mussten plötzlich alle Leute den Freizeitpark verlassen. Denn in einem der Häuser dort war ein Feuer ausgebrochen.