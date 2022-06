Im Bundesland Brandenburg ist es gerade extrem trocken. Die Feuerwehr kämpfte dort gegen einen großen Waldbrand. Foto: Paul Zinken/dpa FOTO: Paul Zinken Waldbrand Rauchschwaden im Wald Von dpa | 19.06.2022, 16:20 Uhr

Rauchschwaden hängen in der Luft. Es riecht beißend. In Treuenbrietzen im Bundesland Brandenburg hatte die Feuerwehr am Wochenende viel zu tun. Dort war ein großer Waldbrand entstanden.