25.09.2022 Ministranten-Wallfahrt Rauch riechen

In der Bibel steht: Weihrauch gehörte zu den kostbaren Geschenken der drei Weisen aus dem Morgenland an Jesus. Und bis heute spielt Weihrauch gerade für katholische Christinnen und Christen eine wichtige Rolle. Das Harz wird in der Kirche bei bestimmten Ritualen verbrannt.