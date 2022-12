In manchen Städten werden die Ratten zu einer Plage. In der Stadt New York in den USA zum Beispiel klagen die Leute, dass es viel zu viele von den Nagetieren gibt. Die Nager knabbern Kabel an und machen sich über die Vorräte in den Küchen der Restaurants her. Außerdem können die Tiere Krankheiten übertragen.



Darum sucht die Stadt gerade jemanden, der sich um das Problem kümmert: einen Ober-Rattenfänger sozusagen. Er oder sie soll verhindern, dass sich die Tiere zu rasant ausbreiten.