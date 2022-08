Blitzer Foto: Daniel Löb/dpa up-down up-down Bußgelder im Verkehr Raser zahlen mehr Von dpa | 28.08.2022, 16:02 Uhr

Es blitzt! Ein Auto ist zu schnell gefahren und wurde fotografiert. Der Fahrer oder die Fahrerin erhält nun einen Brief, in dem die Strafe steht. Ist jemand zum Beispiel in einem Ort 70 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde gefahren, kostet das 70 Euro Bußgeld. Bis vor einigen Monaten waren es nur 35 Euro.