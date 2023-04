Im vergangenen Jahr haben Angela Stevenson und andere Forschende etwa 70 000 Samen von ihren Seegras-Wiesen geerntet. „Das ist wie Blumenpflücken an Land“, sagt die Forscherin. Dann säten sie die Samen aus. Nun fuhren sie gerade wieder an die Stelle und schauten unter Wasser nach. „Da ist Rasen“, jubelte Angela Stevenson nach dem Auftauchen. Das Aussäen auf den Versuchsfeldern hat also geklappt.



Die Forschenden wollen erreichen, dass es wieder mehr Seegras-Wiesen in der Ostsee gibt. Denn Seegras speichert jede Menge des klimaschädlichen Gases CO2. Wächst viel Seegras unter Wasser, kann es beim Klimaschutz helfen. Außerdem können im Seegras viele Tiere leben. Der Biologe Thorsten Reusch sagt: „Seegräser sind unsere Korallenriffe.“