Musik-Charts Rapper Apache 207 bricht Rekord Von dpa | 13.03.2023, 16:22 Uhr

„Apache bleibt gleich, brrmmm, brrmmm!“ Dieser Ohrwurm schwirrt dir möglicherweise schon seit ziemlich langer Zeit im Kopf herum. Um genau zu sein: vielleicht sogar schon seit 162 Wochen, also seit dreieinhalb Jahren. Denn das beliebte Lied „Roller“ von Rapper Apache 207 hält sich schon so lange in den deutschen Charts. Damit hat der Rapper mit den langen schwarzen Haaren und der Sonnenbrille sogar einen Rekord gebrochen! Denn bislang schaffte das nur der Weihnachtshit „Last Christmas“ der Band Wham!.