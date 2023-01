Rakete Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa up-down up-down Satelliten nicht ins All gebracht Rakete hängt an einem Flugzeug Von dpa | 10.01.2023, 15:02 Uhr

Wusstest du, dass eine Rakete nicht immer senkrecht nach oben startet? Sie kann zum Beispiel auch an einem Flugzeug hängend in die Luft fliegen. Das Flugzeug bringt die Rakete in mehrere Kilometer Höhe, ehe dann das Triebwerk der Rakete eingeschalten wird, damit diese weiter bis ins All fliegen kann.