Pyramiden in Ägypten Rätselhafte Kammer entdeckt Von dpa | 02.03.2023, 16:58 Uhr

Die Pyramiden in Ägypten verbergen immer noch Geheimnisse. Eine Gruppe Forscher hat gerade eines gefunden: eine bisher unbekannte Kammer in der Cheops-Pyramide. Diese Pyramide ist sehr alt und steht im Niltal in der Nähe der ägyptischen Stadt Gizeh.