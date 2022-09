Das Rennen fand in Australien statt. „Das war der härteste Sprint in meinem Leben. Wir waren Kopf an Kopf. Ich habe nur noch getreten. So einen Sprint hatte ich noch nie“, erzählte der 17-Jährige aus Bayern.

Im Endspurt hatte er den bis dahin Führenden noch überholt. Es sei perfekt gelaufen, auch der Regen machte ihm nichts aus, sagte der neue Weltmeister.