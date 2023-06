An so etwas nahmen am Sonntag Tausende Menschen in der Hauptstadt Berlin teil. Aus allen Himmelsrichtungen hatten sie sich mit dem Rad auf den Weg gemacht, um zu einem Punkt mitten in die Stadt zu fahren.



Dieser Punkt war passenderweise ein runder Platz mit dem Namen Großer Stern. Denn dorthin führen wiederum Straßen von überall her.



Die Sternfahrt sollte zeigen, dass sich viele Menschen bessere Bedingungen für Radfahrer wünschen: extra Radwege zum Beispiel und mehr Straßen, in denen Autos langsam fahren müssen.