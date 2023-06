Praktisch wäre zum Beispiel ein Parkhaus für Fahrräder. Das gibt es in einigen Städten auch schon, zum Beispiel am Bahnhof in Erfurt. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub findet allerdings, die Situation der Stellplätze könnte an Bahnhöfen besser sein. Mal gibt es dort nicht genügend Platz, mal sind sie nicht diebstahlsicher oder es ist dort dreckig. Stünden an größeren Bahnhöfen viele Räder wild herum, zeige das, dass Parkhäuser fehlten.



Auch die Deutsche Bahn möchte die Parksituation an deutschen Bahnhöfen verbessern. Im Projekt „Bike & Ride“ geht es darum, zusammen mit den Gemeinden neue Fahrradparkplätze zu schaffen. So soll man dann leicht vom Rad in den Zug umsteigen können.