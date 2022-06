Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss viele Regeln kennen und beachten. Foto: Marijan Murat/dpa FOTO: Marijan Murat Kindernachrichten-welt-des-wissens Rad und Regeln Von dpa | 02.06.2022, 11:47 Uhr

Schnell in die Pedale treten und lossausen! Am Weltfahrradtag am Freitag steht das Fahrrad mal besonders im Mittelpunkt. Mit einem Rad ist man unabhängig und schadet der Umwelt kaum. Radfahrerinnen und Radfahrer müssen aber auch jede Menge Regeln einhalten. Hier sind drei davon.