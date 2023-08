„Hello, how are you?“ Na, hast du das verstanden? Wahrscheinlich schon. Schließlich lernen viele Kinder in Deutschland schon in der Grundschule Englisch. An einer weiterführenden Schule können sie meist noch weitere Sprachen lernen, zum Beispiel Spanisch, Italienisch, Französisch, Chinesisch oder sogar Latein und Alt-Griechisch. Wie soll man sich da entscheiden? Hier erfährst du mehr über die Sprachen und welche Vorteile sie haben.



Welche Sprache sprechen die meisten Menschen?



Die meistgesprochene Muttersprache der Welt ist Mandarin. Sie wird vor allem in China gesprochen. Hier leben nach Indien die meisten Menschen der Welt. Auch Leute in Taiwan oder Singapur sprechen Mandarin. Eine Muttersprache ist übrigens die Sprache, mit der man aufwächst und üblicherweise zuerst lernt.



Bislang unterrichten Mandarin nur wenige Schulen in Deutschland. Manche bieten aber zum Beispiel AGs an, in denen man die Sprache in der Freizeit lernen kann.



Welche Sprache lernen die meisten Schülerinnen und Schüler in Deutschland?



Die meisten Schulkinder lernen bei uns Englisch. Diese Sprache ist auch in anderen Ländern Schulfach. Deswegen kann man sich oft gut auf Englisch verständigen, wenn man auf Reisen ist. Außerdem ist Englisch eine wichtige Handelssprache. Das bedeutet: Viele Menschen unterhalten sich darin auch bei der Arbeit, wickeln Geschäfte ab oder nutzen sie im Internet.



Auf Platz 2 der beliebtesten Fremdsprachen an Schulen steht Französisch. Die Sprache wird in unserem Nachbarland Frankreich gesprochen, zudem in Teilen Kanadas und in der Karibik. Dahinter kommen Latein und Spanisch. Während Latein in keinem Land mehr gesprochen wird, kann man sich mit Spanisch in Spanien und vielen Ländern auf dem Kontinent Südamerika verständigen. Wählst du eine dieser Sprachen, stehen dir viele Möglichkeiten offen, etwa an einem Schüleraustausch teilzunehmen.



Welche Sprachen werden seltener unterrichtet?



Schülerinnen und Schüler, die nah an einer Grenze leben, bekommen manchmal auch Unterricht in der Sprache des Nachbarlandes. Einige Kinder im Bundesland Brandenburg lernen dann Polnisch, in Schleswig-Holstein Dänisch und in Sachsen Tschechisch.