Die Pyramiden in Ägypten verbergen immer noch Geheimnisse. Eine Gruppe Forscher hat gerade eines gefunden: eine bisher unbekannte Kammer in der Cheops-Pyramide. Diese Pyramide ist sehr alt und steht im Niltal in der Nähe der ägyptischen Stadt Gizeh.

„Einen Hohlraum in einer Pyramide zu entdecken, ist schon etwas Besonderes. Aber dass diese Kammer groß genug ist, um mehrere Menschen aufzunehmen, das macht es noch viel bedeutender“, sagte einer der Forscher.

Dass es den verborgenen Hohlraum gibt, hatte die Forschergruppe schon länger vermutet. Für ihre Untersuchungen setzte sie etwa eine Art Mini-Kamera ein, ein sogenanntes Endoskop. Das führten sie durch einen schmalen Spalt zwischen zwei giebelartig angeordneten Steine ein.

Die Kammer hat wohl seit rund 4500 Jahren kein Mensch mehr zu Gesicht bekommen, vermuten die Forscher. Sie wollen den Hohlraum nun weiter untersuchen.