Abraumhalde Bergbau-Halde Pyramide aus Schutt besteigen Von dpa | 04.06.2023, 15:26 Uhr

Um auf den Gipfel zu steigen, standen am Sonntag viele Leute Schlange. Denn normalerweise darf man nicht so einfach auf diesen Berg in Ostdeutschland. Ein bisschen erinnert er an eine ägyptische Pyramide.