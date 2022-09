Die Besucherinnen und Besucher eines Freizeitparks in Süddeutschland haben gemeinsam an so einem Versuch gearbeitet. Sie legten 2070 extra große Puzzles mit je 100 Teilen. Diese wurden dann alle nebeneinander gelegt, zu einem sogenannten Puzzlepfad.

Damit haben die Menschen einen Weltrekord aufgestellt. Das bestätigte die Firma Guinness World Records Limited am Sonntag. Die Firma hatte vorab vorgegeben, dass mindestens 1000 Puzzles gelegt werden müssten. Nun können andere Leute versuchen, die Anzahl der Puzzles zu überbieten und den bisherigen Rekord zu brechen.