Derzeit legen Schüler in NRW ihre ersten Abiturprüfungen ab. Foto: Silas Stein/dpa up-down up-down Prüfungen in NRW Schlechte Stimmung wegen Abi-Chaos Von dpa | 20.04.2023, 15:45 Uhr

In NRW hat es am Mittwoch ein großes Chaos bei den Abitur-Prüfungen gegeben. Die Aufgaben konnten nicht heruntergeladen werden, weshalb der Ausweichtermin am Freitag stattfinden soll.