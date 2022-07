Fernseh-Moderator Thomas Gottschalk füttert im Zoo einen Nasenbären. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Leute Promis im Zoo Von dpa | 05.07.2022, 14:58 Uhr

Normalerweise gehen die Leute in den Zoo, um Elefanten, Papageien oder Erdmännchen anzuschauen. Am Dienstag aber kamen sehr viele Menschen in den Zoo der Stadt Karlsruhe, um Promis zu gucken.