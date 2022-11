Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Vorlesetag mit Manuela Schwesig Promi in der Schule Von dpa | 18.11.2022, 15:58 Uhr

Parlament, Fernsehstudio oder Büro: Das sind Orte, an denen Politikerinnen und Politiker häufiger anzutreffen sind. In Schulen dagegen sind sie seltener Gäste. Daher war auch ein Fotograf dabei, als Manuela Schwesig am Freitag eine Grundschule besucht hat. Sie ist die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, also so etwas wie die politische Chefin des Bundeslandes.