Prinzessin Peppy ist zwar eine ausgedachte Figur in einem Theaterstück. Die Sprache Plattdeutsch wird aber wirklich in manchen Gegenden von Deutschland gesprochen. In der Region Ostfriesland bedeutet dann zum Beispiel „prooten“ sprechen.



Für das Plattdeutsch soll ein neues Stück in einem Kaspereletheater Werbung machen. Auch das Theater hat einen plattdeutschen Namen: Oldersumer Puppelspölers. „Es ist sehr wichtig, dass diese regionale Sprache am Leben gehalten und von Generation zu Generation weitergegeben wird“, findet die Leiterin der Poppenspölers.



Du hast es wahrscheinlich schon erkannt: Das heißt Puppenspieler. Vier Frauen erwecken in diesem Theater Puppen zum Leben und lassen sie Plattdeutsch prooten. Das Stück mit Peppy kann man sich auch auf YouTube anschauen.