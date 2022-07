Wie genau George Geburtstag feiert und was er für Geschenke bekommen hat, ist leider nicht bekannt. Seine Eltern haben aber einmal gesagt, dass sie ihren Kindern ein so normales Leben wie möglich geben wollen. Prinz George wird zum Beispiel nicht zu Hause unterrichtet, sondern geht wie jeder andere Neunjährige in die Schule.

Doch bald steht wohl ein großer Wechsel an: Seine Familie will Berichten zufolge von der britischen Hauptstadt London nach Windsor ziehen. Dann müsste Prinz George die Schule wechseln. Er soll schon mehrere Probetage an anderen Schulen verbracht haben. Für welche er sich dann am Ende entscheidet, ist aber noch offen.