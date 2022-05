HANDOUT - An Fallschirmen schwebt das Raumschiff Starliner das letzte Stück des Weges langsam zur Erde. Foto: Bill Ingalls/NASA/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: BILL INGALLS Kindernachrichten-welt-des-wissens Prima Testflug Von dpa | 26.05.2022, 13:06 Uhr

Diesen Test hat das Raumschiff Starliner bestanden. Erst flog es zur Raumstation ISS ins All und dockte dort für ein paar Tage an. Am Mittwoch landete der Starliner wieder sicher in einer unbewohnten Gegend in den Vereinigten Staaten von Amerika.