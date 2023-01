Warnstreik Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Warnstreik bei der Deutschen Post Post-Mitarbeiter wollen mehr Geld Von dpa | 20.01.2023, 13:05 Uhr

In den kommenden Tagen müssen viele Menschen wohl etwas länger auf ihre Briefe und Pakete warten. Denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post sind im Warnstreik. Das bedeutet: Sie arbeiten mit Absicht nicht. Damit wollen sie eine bessere Bezahlung erreichen, zum Beispiel für diejenigen, die Post sortieren oder zu den Menschen nach Hause bringen. Am Freitag legten etwa Arbeiterinnen und Arbeiter in Paket-Verteilzentren ihre Arbeit nieder.