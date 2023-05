Die Porsche-Familie spielt bis heute eine ganz wichtige Rolle in dem Unternehmen. Die Kinder und Enkelkinder von Ferdinand Porsche halfen mit, die Firma zu der heute so großen und bekannten Marke zu machen.

Heute wacht Wolfgang Porsche, einer der Enkel, über das Unternehmen. Er feiert an diesem Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Doch das ist für ihn kein Grund, sich in den Ruhestand zu verabschieden. Vorher will er noch ein paar Dinge regeln. In Zukunft soll dann sein Neffe Ferdinand Oliver Porsche seine Aufgaben übernehmen.