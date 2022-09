Als Team funktionieren

In der Stadt in Norddeutschland wollen Polizistinnen und Polizisten für den Ernstfall vorbereitet sein. Deshalb haben sie in der Nacht zu Dienstag so getan, als sei am Bahnhof ein Anschlag passiert. Das Rollenspiel soll sie darauf vorbereiten, bei einem wirklichen Einsatz richtig zu handeln. Und auch darauf, gut als Team zusammenzuarbeiten.

Polizeieinsätze verbessern

Rostocks Polizeipräsidentin sagte: „Ich bin sehr zufrieden mit den Kolleginnen und Kollegen.“ Im Nachhinein wird die Übung noch genauer ausgewertet. So sollen Einsätze in Zukunft verbessert werden. Auch Krankenhäuser nahmen an der Übung teil. Denn im Ernstfall müssen sie viele schwer verletzte Menschen auf einmal versorgen.