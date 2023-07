Auch den Einsatz ihrer Waffen kann die Polizei in der virtuellen Umgebung üben. Dabei werden die Polizistinnen und Polizisten Attrappen in der Hand halten. In der virtuellen Welt erscheinen aber etwa Pistolen oder Pfefferspray. Sogar Treffer mit virtuellen Kugeln sollen dort nachgestellt werden. Mit einem kleinen Stromstoß sollen die Einsatzkräfte zum Beispiel merken, dass sie angeschossen wurden.



Die Polizei sagt: Später könne das System sogar noch erweitert werden. Dann sollen zum Beispiel auch Regen oder Wind hinzugefügt werden können, damit es sich echt anfühlt.