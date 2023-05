Die Polizisten trugen Kartons und Koffer aus den Häusern. Darin: Dinge, die Mitgliedern der Gruppe Letzte Generation gehören sollen. Hier erfährst du, was es mit der Gruppe auf sich hat und warum die Polizei die Sachen untersuchen will.



Wer ist die Gruppe Letzte Generation?



Die Mitglieder der Gruppe meinen: Die Regierung habe keinen guten Plan, um die schlimmsten Folgen der Erderwärmung aufzuhalten. Darauf wollen sie mit ihren Aktionen aufmerksam machen und die Regierung dazu bringen, schneller gegen die Erderwärmung vorzugehen. Doch die Aktionen machen auch viel Ärger. Denn die Aktivisten greifen zu Mitteln, die eigentlich verboten sind. Sie blockieren zum Beispiel den Verkehr und kleben sich auf der Straße fest. Andere klebten sich an bekannten Kunstwerken fest.



Was ist am Mittwoch passiert?



Die Polizei durchsuchte am Mittwoch unter anderem Wohnungen von Mitgliedern der Letzten Generation. Das darf sie nur, wenn sie dafür die Gründe nennen kann. In diesem Fall wirft die Polizei Mitgliedern der Gruppe vor: Sie sollen eine kriminelle Vereinigung gebildet haben oder diese unterstützt haben. Es geht auch darum, dass Spenden gesammelt wurden. Dieses Geld soll die Gruppe auch für Straftaten genutzt haben. Wegen solcher Vorwürfe will die Polizei nun gegen einige Mitglieder ermitteln. In Wohnungen und anderen Räumen der Gruppe suchte sie deshalb nach Beweismitteln. Solche Beweismittel können etwa Briefe sein oder Computer, auf denen Infos gespeichert sind.



Wie reagierte die Letzte Generation?



Die Gruppe wehrte sich gegen den Vorwurf kriminell zu sein. Sie setze sich vielmehr für das Leben der Menschen ein, sagte eine Sprecherin. Die Gruppe wolle trotz der Durchsuchungen nicht aufhören. „Sie machen uns Angst, aber wir dürfen nicht in dieser Angst verharren“, erklärte sie. Andere finden die Aktionen der Polizei dagegen gut. Deutschlands Innenministerin etwa sagte: „Polizei und Justiz nehmen Straftaten nicht hin, sondern handeln - so wie es ihre Pflicht ist.“