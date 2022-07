„Wir haben insgesamt 13 Proben an sieben verschieden Stationen des Grabens genommen, in Tiefen zwischen 5740 und 9450 Metern. Keine einzige davon war frei von Mikroplastik“, sagte eine Meeresbiologin. Die Tiefsee würde so zum Endlager des Mülls. Die Lebewesen dort seien dadurch gefährdet.