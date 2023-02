Nachthimmel Foto: Peter Komka/MTI/dpa up-down up-down Jupiter und Mars Planeten leuchten am Himmel Von dpa | 23.02.2023, 15:39 Uhr

Was leuchtet denn da am Himmel? Ein Stern oder Planet? Ein Satellit? Oder doch nur ein Flugzeug? Wer abends oder nachts in den Himmel schaut, hat es gar nicht so leicht, sich zurechtzufinden. Doch zwei leuchtende Punkte sieht man gerade besonders deutlich: Venus und Jupiter.