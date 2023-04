Franziska Giffey und Kai Wegner Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Neue Regierung Pläne für Berlin Von dpa | 03.04.2023, 15:08 Uhr

Die beiden Parteien CDU und SPD wollen in Zukunft in der Stadt Berlin regieren. Gemeinsam haben sie etwa drei Wochen lang ihre Ziele und Pläne ausgehandelt. Die stehen in einem Vertrag. Am Montag stellten sie ihr Regierungsprogramm in Berlin vor.