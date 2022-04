Seit 1954 erklären die Pixi-Bücher in bunten Geschichten Kindern die Welt. Nun hat auch das Wahrzeichen der Schweriner Landeshauptstadt ein eigenes Heft. FOTO: Landtag MV 60.000 Exemplare für MV Geist und Bienen: Das steht im Pixi-Buch zum Schweriner Schloss Von Anja Bölck | 12.04.2022, 18:03 Uhr

In den Kindergärten des Landes treffen in diesen Tagen 60.000 kleine Pixi-Büchlein ein. Spendiert vom Landtag. Auf YouTube kommt die Geschichte schon mal gut an.