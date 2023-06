Erschaffen hat ihn der Künstler Hagen Tilp. Er hat auch andere Figuren gebaut wie zum Beispiel Mogli aus dem Dschungelbuch.



Jetzt sind seine Figuren alle an einem Ort versammelt: in einer Ausstellung in der Stadt Magdeburg. Dort kann man die Puppen aus nächster Nähe anschauen. Außerdem zeigt die Ausstellung, wie es der Künstler schafft, dass die Figuren so lebendig aussehen.