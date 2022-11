Zunächst sind die Bananen leuchtend grün und zeigen nach unten. Doch wenn sie größer werden, beginnen sie nach oben zu zeigen. Die reifen Früchte haben meist eine gelbe Schale. Sie wachsen in Ländern, in denen es warm und feucht ist. Bei rund 27 Grad fühlen sich Bananenpflanzen besonders wohl.

Schwierige Zeiten für Gewächshäuser

In Deutschland ist es diesen Pflanzen eigentlich zu kalt. Deshalb wachsen sie hier meist nur in beheizten Gewächshäusern, zum Beispiel in botanischen Gärten. Die zu heizen ist diesen Winter aber besonders teuer.

„Es sind schwierige Zeiten“, sagt der Leiter eines botanischen Gartens. Aktuell ist es in seinen Gewächshäusern etwa drei Grad kälter als sonst. Der Leiter sagt: „Wir können die Temperatur an die untere Grenze dessen herabfahren, was für tropische Pflanzen verträglich ist.“