Kindernachrichten-welt-des-wissens Pfingsten feiern Von dpa | 31.05.2022, 16:24 Uhr

Im Wort Feiertag steckt das Wort feiern. Doch oft ist es ein bisschen rätselhaft, was an so einem Tag eigentlich gefeiert wird, wie zum Beispiel an Pfingsten. Das steht am kommenden Wochenende an, mit dem freien Montag dazu.