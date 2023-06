Das, was Paul Voß macht, nennt sich Blasrohrschießen. Auch Erwachsene betreiben diese Sportart. Bei Wettkämpfen müssen sie dann ganze sieben Meter von der Zielscheibe entfernt stehen. Ihr Blasrohr ist dann bis zu 170 Zentimeter lang. Das ist in etwa so lang wie ein Fahrrad für Erwachsene.



Für Tierärzte ist das Blasrohrschießen sogar richtig praktisch: Sie nutzen es etwa, um wilde Tiere aus der Ferne zu betäuben. Dann steckt in den Pfeilen auch ein Betäubungsmittel.