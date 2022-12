Hilfsaktion Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Hilfe für die Ukraine Partnerstädten mit Schulmöbeln und Laptops helfen Von dpa | 12.12.2022, 12:35 Uhr

Viele Orte in Deutschland haben Partnerstädte im Ausland. Welche das sind, kann man oft auf Schildern am Ortseingang nachlesen. Die deutsche Stadt Greifswald etwa hat eine Partnerstadt in der Ukraine. Drohobytsch heißt der Ort. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind viele Menschen vor Kämpfen nach Drohobytsch geflüchtet.