Papst Franziskus Foto: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d Kirche Papst erinnert an die Kinder Von dpa | 26.12.2022, 14:50 Uhr

Er ist das Oberhaupt der katholischen Kirche, und viele Gläubige schauen auf ihn. Das gilt besonders in der Weihnachtszeit, wenn Papst Franziskus sich unter anderem mit Gebeten, Ansprachen und Botschaften an die Menschen richtet. Darin ging es in diesem Jahr sehr häufig um den Krieg in der Ukraine, aber auch um andere Konflikte auf der Welt. „Ich denke dabei besonders an die Kinder, die von Krieg, Armut und Ungerechtigkeit verschlungen werden“, sagte er.