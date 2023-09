Denn ein technisches Problem sorgte für Ärger. Deshalb funktionierten Computer-Programme nicht. Und in den Fabriken konnten keine Autos mehr zusammengebaut werden. In den Städten Wolfsburg, Zwickau, Emden und Osnabrück zum Beispiel standen die Werke still. Sogar eine Fabrik im Land USA soll betroffen gewesen sein.



In der Nacht zu Donnerstag gab es dann aber Entwarnung: Die technische Störung konnte behoben werden. Die Menschen konnten weiterarbeiten. Unklar war aber am Donnerstagmorgen noch, was die Störung ausgelöst hatte.