Noch nie wurden so viele Pakete geliefert wie 2021. Wirtschaft Pakete, Pakete, Pakete Von dpa | 15.06.2022, 17:10 Uhr

Klingeling! Der Paketbote steht an der Tür. Er hat wieder neue Päckchen in der Hand. Schon vor ein paar Tagen war er da. Jetzt hat er sogar noch etwas für den Nachbarn mitgebracht. So ist das bei vielen Menschen ganz regelmäßig. Denn sie shoppen viel im Internet!