Wer in einem anderen Bundesland wohnt, braucht noch etwas Geduld. Die meisten starten in einer Woche in die Ferien. In Sachsen geht es sogar erst an Karfreitag los.



Über die Osterfeiertage haben dann aber wirklich alle Kinder schulfrei. Zeit also, um ein Osterlamm zu backen, Schokoladeneier zu essen und Ausflüge zu unternehmen. Oder um einfach mal zu entspannen.